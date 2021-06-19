Пашиняна обвинили в нарушении "дня тишины"

Центральная избирательная комиссия приступила к изучению вопроса о нарушении и.о. премьера Николом Пашиняном дня тишины. Представители блока «Армения» изложили свои позиции на заседании ЦИК, пишет yerevan.today.

Представитель блока Арам Вардеванян сообщил, что основной акцент был поставлен на том обстоятельстве, что ни один кандидат в премьеры из 26 сил не нарушал порядок, установленный днем тишины.

Вардеванян сообщил, что в ходе заседания выяснились новые обстоятельства: «Представитель Никола Пашиняна заявил, что он вернулся из отпуска. На наш вопрос вернулся ли он из отпуска, представитель Пашиняна ответил утвердительно. Тогда мы стали настаивать на том, чтобы вопрос рассматривался не только на основании нарушения дня тишины, но и с точки зрения злоупотребления административным ресурсом», - отметил он.

Центральная избирательная комиссия взяла 30-минутный перерыв для дополнительного изучения нового факта, после чего заседание будет продолжено.