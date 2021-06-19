Начальник отдела инженерных работ Минобороны полковник-лейтенант Ильгар Наджиев в интервью телеканалу ATV заявил о том, что представленные Арменией карты минных полей не отражают действительности. Одна часть карт минных полей Агдамского района, переданной Арменией Азербайджану, верна на 50%, а другая - на 20-30%.

Позже глава пресс-службы Минобороны Анар Эйвазов, комментируя журналистам эту информацию, заявил, что в настоящее время специалисты проводят полный анализ карт.

"Параллельно на территории ведутся практические работы. Поэтому пока рано говорить о каких-либо цифрах и тем более утверждать, в какой степени эти карты верны. И речь идет не только о карте минных полей Агдама, но и об анализе имеющихся на сегодняшний день карт. Еще раз хочу сказать, что результаты, достигнутые в этом направлении, со временем будут регулярно доводиться до сведения общественности", - сказал Эйвазов.