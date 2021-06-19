Первые выстрелы на выборах в Армении фото; обновлено 10:55
В Масисе у избирательного участка между представителями партий «Процветающая Армения» и «Верелк» произошел конфликт.
Как сообщает пресс-служба полиции Армении, в ход пошел газовый пистолет.
* * * 10:25
Внеочередные парламентские выборы в Армении проходят с использованием черного пиара.
Как сообщает Sputnik Армения, в одном из административных районов Еревана среди избирателей распространяли буклеты, дискредитирующие лидера блока "Армения", экс-президента страны Роберта Кочаряна.
Отмечается, что на буклетах, которыми были усеяны улицы города, изображен Р.Кочарян с надписью «убийца армян».
* * * 09:55
Обыски проходят в городском центральном штабе блока бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» в Сисиане и в домах руководителей штабов.
Об этом Новости-Армения сообщил мэр города Сисиан Сюникской области Артур Саркисян.
* * * 09:00
Стартовало голосование на досрочных парламентских выборах в Армении. Избирательные участки открылись в 08:00 утра. Из 2008 участков 479 располагаются в Ереване, еще 1529 – в областях страны, сообщают армянские СМИ.
Право участия в выборах имеют 2,578 миллиона граждан страны. 363 человека имеет право принять участие в выборах электронным путем. Это сотрудники диппредставительств и члены их семей.
Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе.
В выборах принимает участие рекордные 25 политических сил (4 блока и 21 партия). Среди них силы, руководимые бывшими президентами (Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян) и и.о. нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Среди участников также "Национально-демократический полюс", основой которого стала террористическая группировка "Сасна црер", захватившая в 2016 году территорию здания ППС.