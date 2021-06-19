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В Масисе у избирательного участка между представителями партий «Процветающая Армения» и «Верелк» произошел конфликт. Как сообщает пресс-служба полиции Армении, в ход пошел газовый пистолет. * * * 10:25 Внеочередные парламентские выборы в Армении проходят с использованием черного пиара. Как сообщает Sputnik Армения, в одном из административных районов Еревана среди избирателей распространяли буклеты, дискредитирующие лидера блока "Армения", экс-президента страны Роберта Кочаряна. Отмечается, что на буклетах, которыми были усеяны улицы города, изображен Р.Кочарян с надписью «убийца армян».

* * * 09:55 Обыски проходят в городском центральном штабе блока бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» в Сисиане и в домах руководителей штабов. Об этом Новости-Армения сообщил мэр города Сисиан Сюникской области Артур Саркисян. * * * 09:00 Стартовало голосование на досрочных парламентских выборах в Армении. Избирательные участки открылись в 08:00 утра. Из 2008 участков 479 располагаются в Ереване, еще 1529 – в областях страны, сообщают армянские СМИ.