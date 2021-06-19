Экс-президент и лидер блока «Армения» Роберт Кочарян проголосовал на досрочных выборах в парламент страны за «достойный мир и экономический рост». Об этом он сказал в беседе с журналистами после голосования на избирательном участке 7/3.

После его выхода с избирательного участка один из журналистов спросил, верит ли он в победу и как оценивает свои шансы, на что Кочарян ответил: «А вы сомневаетесь?».

На вопрос, какую именно должность займет бывший премьер Карен Карапетян, Кочарян ответил, что его поддержка очевидна, однако не раскрыл формата сотрудничества.