С участием институтов гражданского общества состоялось очередное заседание Общественного совета, созданного при производственном объединении «Азеригаз».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе производственного объединения, на обсуждение были вынесены положение, регламент и план деятельности совета. Члены совета поделились мнениями о документах, находящихся на повестке дня, внесли свои предложения. В итоге были приняты все три документа. Кроме того, в рамках совета было уделено внимание тому, как будут рассматриваться обращения граждан. Начальник отдела по расследованию жалоб ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев был представлен членам Общественного совета. Отмечалось, что на любое обращение будут реагировать максимально быстро.

В заседании Общественного совета принял участие и генеральный директор объединения Руслан Алиев. Он еще раз заявил, что двери представляемой им структуры открыты для обсуждения членами совета любой темы. ПО «Азеригаз» выступает за устойчивое деловое сотрудничество и имеет большие ожидания от активности совета.

Затем членам Общественного совета были вручены членские удостоверения.