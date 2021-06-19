Партия Саргсяна заявила о случаях принудительного голосования солдат
Зампред Республиканской партии Армении, которую возглавляет экс-президент Серж Саргсян, Армен Ашотян заявил о случаях принудительного голосования военнослужащих. В своем Facebook член РПА пишет, что получает информацию об использовании административного ресурса, сообщают российские СМИ.
В частности, по его словам, командир одной из воинских частей в Тавуше принуждает подчиненных голосовать за и.о. премьера Никола Пашиняна. А в Хндзореске (Сюникская область) солдат якобы угощали мороженым от имени Пашиняна.