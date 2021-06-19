Ванецян о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

Нынешние власти Армении прилагают все усилия, чтобы удержаться на своих стульях, заявил кандидат в премьеры от блока "Честь имею" Артур Ванецян, комментируя нарушения и давление в их отношении, пишут армянские СМИ.

"Власти находятся в агонии, и все их шаги направлены на ослабление позиций оппозиции. Они понимают, что больше никогда не смогут воспроизвестись, поэтому прилагают последние усилия, чтобы усидеть на своих стульях", - сказал Ванецян.

Говоря о возможных столкновениях после выборов, он отметил, что за подобный сценарий ответственность будут нести власти.

При этом, по его словам, они вряд ли произойдут, так как результаты выборов зафиксируют, кто будет формировать власть в Армении.

Ванецян отметил, что они получают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах – начиная от отметок на их бюллетенях, до невыдачи их избирателям. Кроме того, власти направляют на выборы военных.