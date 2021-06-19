«Нефтчи» подписал контракт с футболистом из Сан-Томе и Принсипи

Футбольный клуб «Нефтчи», который представит Азербайджан в Лиге чемпионов, пополнил свои ряды полузащитником из Сан-Томе и Принсипи.

С Харрамизом Гуита Феррейрой Соаресом подписан контракт сроком на два года. 30-летний футболист будет играть в «Нефтчи» под 11-м номером.

Харрамиз играл в различных португальских клубах. Его последней командой был «Эшторил», с которым он в минувшем сезоне выиграл чемпионат второй по рангу португальской лиги, забив 4 гола в 23 матчах.

За сборную Сан-Томе и Принсипи – островного государства, расположенного у берегов Африки, - Харрамиз выступает с 2015 года, забил 2 гола в 15 матчах.

Это второй трансфер «Нефтчи» нынешним летом. Ранее клуб подписал парагвайского полузащитника Сезара Меза Колли, выступавшего за «Кешля».

Команду покинули Туран Велизаде (отдан в аренду «Кешля»), албанец Бруно Телуши, автор золотого гола в матче с «Карабахом» Ахмед Ахмедов, голкипер Салахат Агаев (перешел в «Сабах»), звездный японец Кейсуке Хонда и Антон Кривоцук (перешел в польскую «Вислу»).

Сейчас «Нефтчи» находится на сборах в Словении, где проведет три контрольных матча: 21 июня (против местной «Олимпии»), 25 июня (соперник пока не определен) и 29 июня (против московского «Спартака»).