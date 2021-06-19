Хуситы сбили разведывательный беспилотник американского производства

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что ему удалось сбить разведывательный беспилотник американского производства типа ScanEagle. Об этом сообщил в воскресенье подконтрольный мятежникам телеканал Almasirah.

"Нашим силам ПВО удалось сбить ракетой класса "земля-воздух" разведывательный американский беспилотник типа ScanEagle", - приводит канал заявление представителя ВС хуситов бригадного генерала Яхьи Сарии, не уточнившего принадлежность аппарата. Это случилось в регионе Сирвах северной провинции Мариб, где продолжаются ожесточенные бои между мятежниками и войсками международно признанного правительства Йемена.

На протяжении последних месяцев хуситы стремятся взять под контроль провинцию Мариб, в одноименной столице которой находится ставка верховного командования йеменской правительственной армии. Помощь ВС Йемена оказывает аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося по отрядам хуситов удары с воздуха.