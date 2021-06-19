К Земле летит огромный астероид

К Земле приближается астероид размером с два футбольных поля. Небесное тело максимально приблизится к планете 25 июня, сообщается на сайте центра исследований объектов околоземного пространства NASA.

Астероид впервые был обнаружен в июле 2010 года, с тех пор за ним велось наблюдение. Он носит имя 441987 (2010 NY65), его диаметр составляет около 228 метров.

Небесное тело пролетит примерно в 5,8 млн км от Земли. Скорость полета астероида составляет 13,35 км/с, или 13300 км/ч.

Ранее, в феврале этого года, мимо Земли пролетел астероид 2020 XU6, тогда он приблизился к планете на расстояние более 4 млн км.