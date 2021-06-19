Икрам Нур, автор haqqin.az 13:01

Победу на президентских выборах в Иране, которые прошли в пятницу, 18 июня, одержал глава судебной власти этой страны Ибрахим Раиси. За него проголосовали чуть более 60% иранцев, пришедших на избирательные участки. Итоги выборов президента Ирана сюрпризов не преподнесли. Ибрахим Раиси - 62% голосов (17,8 миллиона), Мохсен Резаи - 11% (3,3 миллиона), Абдель-Насер Хеммати - 8% (2,4 миллиона.), Амир-Хусейн Хашеми - 3% (1 миллион голосов). В итоге представители консервативного лагеря, Раиси и Резаи, в общей сложности получили 73% голосов, реформаторы, Хеммати и Хашеми, – 11%.

Трудно представить более убедительное подтверждение тому, на чьей стороне симпатии иранской «улицы». Сокрушительное поражение реформаторов пытаются сейчас сгладить ворчанием о «низкой явке», которая составила 48%. Но, во-первых, не такая уж она и низкая. А во-вторых, неким лукавством являются заявления о том, что на выборы не пошли только сторонники либералов. Столь же натянутыми, как сова на глобус, являются и заявления ряда зарубежных исследователей о том, что нынешние итоги выборов являются свидетельством глубокого кризиса доверия к правящему режиму. Скорее уж нужно говорить, что две президентские каденции Хасана Роухани и его команды «реформаторов-прагматиков», как они сами любили себя называть, полностью разочаровали иранцев в курсе либералов. Да и курса-то, положа руку на сердце, никакого и не было. Были метания из крайности в крайность, непрерывный поток иллюзий – сначала в отношении ядерной сделки, затем - в поддержке со стороны Европы, которая якобы проигнорирует действия Трампа, потом – в отношении стратегического соглашения с Китаем. И, под занавес, о том, что переговоры с американцами дадут мгновенный результат, сделка будет возобновлена и реформаторы вновь окажутся на пике популярности.