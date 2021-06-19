Партия Пашиняна обжалует решение Центризбиркома
Партия "Гражданский договор" обжалует решение Центризбиркома против лидера партии, и. о. премьер-министра Никола Пашиняна.
ЦИК вынес предупреждение Пашиняну, усмотрев в его действиях нарушение правил дня тишины перед голосованием.
"Это решение комиссии совершенно неаргументированно", - говорится в заявлении, выложенном на странице партии в Facebook.
20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы, на которых баллотируются 21 партия и 4 блока. Из 2 008 участков 479 располагаются в Ереване, 1 529 – в областях. Право участия в выборах имеют 2 миллиона 578 тысяч граждан (из них более 855 тысяч в столице). Избирательное законодательство не устанавливает минимального порога обязательной явки на выборах. Что касается минимального порога прохождения в парламент, то для партий он составляет 5%, для блоков – 7%.