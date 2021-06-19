Китайского чиновника заподозрили в передаче США данных о происхождении COVID-19

По данным издания, чиновник уехал из Гонконга в США вместе со своей дочерью, чтобы передать американским властям данные о происхождении вируса COVID-19. Дун якобы предоставил США информацию об Уханьском институте вирусологии, который изменил позицию администрации президента Джо Байдена в отношении происхождения вируса.

Заместителя министра государственной безопасности Китая Дуна Цзинвэя (Dong Jingwei) заподозрили в сотрудничестве с США. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Как утверждают источники, китайские официальные лица заявляли о бегстве Дуна ранее — в марте 2020 года, когда проходил китайско-американский саммит в Аляске. Министр иностранных дел Китая Ван И и глава комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Ян Цзечи потребовали, чтобы американцы вернули беглеца, но госсекретарь США Энтони Блинкен отказался.

Бывший эксперт Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ Николас Эфтимиадес (Nicholas Eftimiades) назвал этот отчет слухами.

Ранее ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла версию о лабораторном происхождении коронавируса. Вирусолог заявила о необоснованности заявлений об утечке COVID-19 из китайской лаборатории.