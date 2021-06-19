Иран не получил ничего из того, что ему обещали в Ереване Пашиняну нечего предложить Раиси
Пашинян выступил за начало стратегического диалога Армении с Ираном. Одновременно с этим он заявил, что никаких коридоров на территории Армении не будет.
Диалог действительно нужен, тут «чуйка» армянского премьера сработала вполне своевременно. Ибрахим Раиси намерен серьезно поправить проармянский крен во внешней политике Тегерана, который возник при Хасане Роухани.
И в первую очередь потому, что Ереван стал токсичен. И для иранской внешней политики, и для консервативного истеблишмента, который всегда настороженно относился к обещаниям армянских политиков.
А обещали они много. Очень много. В том числе и то, что армянская диаспора надавит на администрацию Белого дома в вопросах отмены санкций. И то, что экономические связи диаспоры позволят Тегерану обойти запреты в получении критически важных товаров и технологий. С армянской стороны все оказалось, мягко говоря, преувеличением и фантазиями – Иран не получил ничего из того, что ему обещали.
Расплата за это может быть только одна – исключение из списка стратегических партнеров. Нет, связи не прекратятся, но при Раиси Армения станет одним из, а не эксклюзивным контактом Тегерана. Работать с ней в рамках «платформы шести» Иран не отказывается, но – без особых условий и преференций Еревану.
Ведь помимо неисполненных армянской стороной обещаний, есть и еще одно обстоятельство. Что именно они контролируют если и не все на Южном Кавказе, то как минимум оккупированные азербайджанские территории. Плотно так контролируют, и Баку никогда не удастся вырвать свои земли из их цепких лап. «Нация воинов» все же, куда до них «нации торговцев».
Но вот Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган приняли решение, и «цепкие лапы» превратились в цыплячьи лапки, «нация воинов» - в тех, кого бьют везде, где застанут, ну и так далее. А Нагорный Карабах вернулся в родную гавань, где сразу стал территорией экономических мегапроектов, территорией развития, землей, у которой теперь есть будущее.
Раиси и его окружение – сугубые прагматики. И зачем им, спрашивается, в союзниках несостоявшееся государство? От которого шуму-то и визга много, а вот «шерсти», экономической и политической – воробей наплакал.
Да еще этот «союзничек» ведет себя как дама с пониженной социальной ответственностью – в сложной ситуации о благодарности к прежнему партнеру, той же России, забывает начисто, и тут же начинает искать нового «спонсора» - в Париже или в Вашингтоне.
После второй Карабахской войны рейтинг Армении опустился ниже плинтуса, и в Тегеране прекрасно это видят. А уж творящееся там сейчас запределье политической грызни и неспособность усвоить уроки войны окончательно добили то немногое доброе, что было у иранского истеблишмента в отношении Еревана.
Поэтому для Раиси вопрос о том, с кем стоит выстраивать отношения, уже решен. Другое дело, что с Баку предстоит непростой диалог, а потому совместные азербайджано-иранские проекты появятся не вдруг, а через определенный промежуток времени. Но они обязательно будут – Ибрахим Раиси твердо намерен начать новую страницу в отношениях с Азербайджаном и в политике Ирана на Южном Кавказе. Отказавшись от тех подходов своего предшественника, которые нанесли Тегерану только вред.