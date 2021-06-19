Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:55

Пашинян выступил за начало стратегического диалога Армении с Ираном. Одновременно с этим он заявил, что никаких коридоров на территории Армении не будет. Диалог действительно нужен, тут «чуйка» армянского премьера сработала вполне своевременно. Ибрахим Раиси намерен серьезно поправить проармянский крен во внешней политике Тегерана, который возник при Хасане Роухани. И в первую очередь потому, что Ереван стал токсичен. И для иранской внешней политики, и для консервативного истеблишмента, который всегда настороженно относился к обещаниям армянских политиков.

А обещали они много. Очень много. В том числе и то, что армянская диаспора надавит на администрацию Белого дома в вопросах отмены санкций. И то, что экономические связи диаспоры позволят Тегерану обойти запреты в получении критически важных товаров и технологий. С армянской стороны все оказалось, мягко говоря, преувеличением и фантазиями – Иран не получил ничего из того, что ему обещали. Расплата за это может быть только одна – исключение из списка стратегических партнеров. Нет, связи не прекратятся, но при Раиси Армения станет одним из, а не эксклюзивным контактом Тегерана. Работать с ней в рамках «платформы шести» Иран не отказывается, но – без особых условий и преференций Еревану. Ведь помимо неисполненных армянской стороной обещаний, есть и еще одно обстоятельство. Что именно они контролируют если и не все на Южном Кавказе, то как минимум оккупированные азербайджанские территории. Плотно так контролируют, и Баку никогда не удастся вырвать свои земли из их цепких лап. «Нация воинов» все же, куда до них «нации торговцев». Но вот Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган приняли решение, и «цепкие лапы» превратились в цыплячьи лапки, «нация воинов» - в тех, кого бьют везде, где застанут, ну и так далее. А Нагорный Карабах вернулся в родную гавань, где сразу стал территорией экономических мегапроектов, территорией развития, землей, у которой теперь есть будущее. Раиси и его окружение – сугубые прагматики. И зачем им, спрашивается, в союзниках несостоявшееся государство? От которого шуму-то и визга много, а вот «шерсти», экономической и политической – воробей наплакал.