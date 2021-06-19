МЧС пресекло незаконное строительство в Шамкире фото; видео
Государственное агентство по контролю над безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предотвратило еще одно нарушение.
Как сообщили haqqin.az в МЧС, специалисты агентства выявили факт строительства гражданином на улице Вокзальной в поселке Зеям Шамкирского района нежилого объекта без соответствующих документов.
В результате мер, принятых Государственным агентством по контролю над безопасностью в строительстве МЧС, незаконное строительство было прекращено и объект взят под контроль.