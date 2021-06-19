Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит бакинский матч Евро-2020 Швейцария – Турция

Отдел спорта

Сегодня в Баку прибудет президент ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарец посетит матч 3-го тура группы «А» Евро-2020 между сборными Швейцарии и Турции. Игра пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

Ранее было объявлено, что на сегодняшней игре будет также присутствовать генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис.

Напомним, за матчем Турция – Уэльс, который состоялся в Баку 16 июня, воочию наблюдал президент УЕФА Александр Чеферин.