Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит бакинский матч Евро-2020 Швейцария – Турция
Сегодня в Баку прибудет президент ФИФА Джанни Инфантино.
Швейцарец посетит матч 3-го тура группы «А» Евро-2020 между сборными Швейцарии и Турции. Игра пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.
Ранее было объявлено, что на сегодняшней игре будет также присутствовать генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис.
Напомним, за матчем Турция – Уэльс, который состоялся в Баку 16 июня, воочию наблюдал президент УЕФА Александр Чеферин.