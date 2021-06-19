Генпрокуратура Армении получила десятки жалоб в связи с нарушениями на выборах

Генеральная прокуратура Армении рассматривает 64 жалобы, полученные в ходе внеочередных парламентских выборов в воскресенье. Об этом на брифинге сообщил представитель Генпрокуратуры Эдгар Арсенян.

"С момента открытия избирательных участков и до 13:00 было получено 64 жалобы в связи с нарушениями. 26 нарушений содержат признаки преступлений, по ним ведется следственная работа. Возбуждено одно уголовное дело по факту применения насилия на избирательном участке. Остальные жалобы отправлены для проверки в полицию Армении", - отметил Арсенян.

По его данным, 16 случаев касаются нарушений тайны голосования, шесть - попыток подкупа избирателей, 16 инцидентов относятся к препятствованию избирательному процессу.