Что же нового в рекомендациях МВФ для Азербайджана? актуальный комментарий
В отчете по итогам проведенных ранее консультаций с правительством Азербайджана Международный валютный фонд отмечает, что экономике страны нанесли ущерб пандемия COVID-19 и низкие цены на нефть. Здесь следовало бы добавить еще засуху и Отечественную войну, положившую конец оккупации Карабаха и прилегающих районов. Но миссия МВФ справедливо считает, что правительство сработало оперативно, смягчив влияние внешних шоков.
В то же время, в соответствии со статьей IV своего устава, миссия МВФ выступила и с рядом рекомендаций. Основную цель экономической политики фонд видит в развитии частного сектора, улучшении бизнес-среды, продолжении реформ в сфере управления и прозрачности, углублении экономической диверсификации за счет улучшения доступа к финансам и повышении устойчивости экономики к шокам. Но это в общих чертах, и нам они хорошо известны. Что же нового в рекомендациях МВФ?
Необходимы структурные реформы для повышения производительности и обеспечения долгосрочного потенциала роста экономики. И в этом аспекте большое значение для обеспечения устойчивого, инклюзивного и зеленого экономического роста в предстоящее десятилетие будут иметь комплексные структурные реформы в соответствии с недавно утвержденными национальными приоритетами социально-экономического развития. Диверсификация экономики и развитие динамичного ненефтяного сектора – решающий фактор для улучшения перспектив экономического роста и создания рабочих мест. И принятые недавно своевременные меры по улучшению управления и эффективности госпредприятий должны быть подкреплены шагами по развитию конкуренции, улучшению управления, прозрачности и доступа к финансам, а также обеспечению достаточного финансирования сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. Все это нужно, чтобы справиться с последствиями пандемии и лучше подготовиться к долгосрочным проблемам, связанным с истощением нефтяных ресурсов, цифровизацией и изменением климата.
В более долгосрочной перспективе налогово-бюджетная политика должна перейти к постепенной и благоприятной для роста консолидации. Учитывается и прогнозируемое сокращение нефтяных ресурсов - нефтяные богатства необходимо сохранить для будущих поколений и для обеспечения равенства между поколениями. Повышение эффективности госрасходов, общих субсидий, занятости в госсекторе и налогообложения может поддержать бюджетную консолидацию. А адекватные и целенаправленные соцрасходы необходимы для защиты наиболее уязвимых лиц и повышения инклюзивности и производительности.
Фонд положительно реагирует на повторное введение бюджетного правила, которое правительство в связи с пандемией временно приостановило. Правительство сочло целесообразным перевод фискального баланса от профицита к дефициту с учетом серьезности потрясений и смягчения негативного воздействия пандемии на население и бизнес. Это, наряду с улучшением в управлении госфинансами и отчетности, усилением фискальных рисков и надзора, управления со стороны госпредприятий, поможет укрепить устойчивый и надежный курс налогово-бюджетной политики.
Экономика нуждается в поддержке до тех пор, пока не начнется устойчивое восстановление. И в таких условиях неопределенности налогово-бюджетная политика должна оставаться гибкой.
А денежно-кредитная политика в ответ на пандемию как раз и была смягчена. Снижение процентных ставок в контексте фактической привязки к доллару и ослабление пруденциального регулирования эффективно дополнили налоговые льготы во время пандемии и поддержали поток кредитов. Но на фоне слабой денежно-кредитной трансмиссии ставки по банковским кредитам снизились лишь умеренно и остаются еще высокими. И все же, воспользовавшись таким ослаблением, необходимо продолжить постепенную нормализацию пруденциальных и регулирующих мер банков. Правда, осторожно, в соответствии с прогрессом в борьбе с пандемией и восстановлением экономики. И важную роль в этом отводит МВФ совершенствованию политики Центробанка по развитию финансовых рынков.
Как видно, многие рекомендации МВФ связаны не просто с прогнозируемыми глобальными событиями, которые необходимо учитывать в своих прогнозах всем странам. Фонд достойно оценивает своевременно и даже с опережением принятые правительством меры и уже исходя их них строит свои прогнозы, а, следовательно, и рекомендации. Стороны сотрудничают на равных, не видно здесь ни позиции сильного, ни позиции слабого, чего нельзя было сказать еще недавно. И ведут скрупулезный анализ с учетом экономических особенностей Азербайджана.