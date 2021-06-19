Мамед Эфендиев, отдел экономики 16:33

В отчете по итогам проведенных ранее консультаций с правительством Азербайджана Международный валютный фонд отмечает, что экономике страны нанесли ущерб пандемия COVID-19 и низкие цены на нефть. Здесь следовало бы добавить еще засуху и Отечественную войну, положившую конец оккупации Карабаха и прилегающих районов. Но миссия МВФ справедливо считает, что правительство сработало оперативно, смягчив влияние внешних шоков. В то же время, в соответствии со статьей IV своего устава, миссия МВФ выступила и с рядом рекомендаций. Основную цель экономической политики фонд видит в развитии частного сектора, улучшении бизнес-среды, продолжении реформ в сфере управления и прозрачности, углублении экономической диверсификации за счет улучшения доступа к финансам и повышении устойчивости экономики к шокам. Но это в общих чертах, и нам они хорошо известны. Что же нового в рекомендациях МВФ?

Необходимы структурные реформы для повышения производительности и обеспечения долгосрочного потенциала роста экономики. И в этом аспекте большое значение для обеспечения устойчивого, инклюзивного и зеленого экономического роста в предстоящее десятилетие будут иметь комплексные структурные реформы в соответствии с недавно утвержденными национальными приоритетами социально-экономического развития. Диверсификация экономики и развитие динамичного ненефтяного сектора – решающий фактор для улучшения перспектив экономического роста и создания рабочих мест. И принятые недавно своевременные меры по улучшению управления и эффективности госпредприятий должны быть подкреплены шагами по развитию конкуренции, улучшению управления, прозрачности и доступа к финансам, а также обеспечению достаточного финансирования сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. Все это нужно, чтобы справиться с последствиями пандемии и лучше подготовиться к долгосрочным проблемам, связанным с истощением нефтяных ресурсов, цифровизацией и изменением климата. В более долгосрочной перспективе налогово-бюджетная политика должна перейти к постепенной и благоприятной для роста консолидации. Учитывается и прогнозируемое сокращение нефтяных ресурсов - нефтяные богатства необходимо сохранить для будущих поколений и для обеспечения равенства между поколениями. Повышение эффективности госрасходов, общих субсидий, занятости в госсекторе и налогообложения может поддержать бюджетную консолидацию. А адекватные и целенаправленные соцрасходы необходимы для защиты наиболее уязвимых лиц и повышения инклюзивности и производительности. Фонд положительно реагирует на повторное введение бюджетного правила, которое правительство в связи с пандемией временно приостановило. Правительство сочло целесообразным перевод фискального баланса от профицита к дефициту с учетом серьезности потрясений и смягчения негативного воздействия пандемии на население и бизнес. Это, наряду с улучшением в управлении госфинансами и отчетности, усилением фискальных рисков и надзора, управления со стороны госпредприятий, поможет укрепить устойчивый и надежный курс налогово-бюджетной политики.