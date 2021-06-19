Турецкие дипломаты начнут работу в Шуше

Отношения между Турцией и Азербайджаном являются исключительными и после подписания Шушинской декларации вышли на уровень союзничества. Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Подписанная лидерами двух стран декларация отражает целый ряд вопросов. Подписание этого документа в Шуше имеет особое значение. Лидеры приняли решение открыть генеральное консульство Турции в Шуше. МИД Турции в свою очередь в кратчайшие сроки завершит все подготовки и направит дипломатов в Шушу. Наряду с флагом Азербайджана в Шуше будет развеваться и флаг Турции», - сказал турецкий министр.