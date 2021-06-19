Первенца принца Гарри и Меган Маркл лишат титула

Сын королевы Великобритании лишит высшего титула первенца принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Mirror.

Принц Чарльз, занимающий первое место в очереди на британский трон, планирует изменить ключевые юридические документы, чтобы его внук Арчи никогда не получил титул принца. Уточняется, что после своего вступления на престол он планирует ограничить количество ключевых монарших особ, так как на содержание королевской семьи тратится слишком много средств налогоплательщиков.

Также издание отмечает, что подобное решение разозлило принца Гарри и Меган, а отношения между ними и остальными членами королевской семьи значительно ухудшились.