Третий матч Евро-2020 в Баку: Турции и Швейцарии нужна только победа

Сегодня в Баку состоится третий матч Евро-2020, в котором встретятся сборные Швейцарии и Турции.

Игра на Бакинском Олимпийском стадионе начнется в 20:00. Напомним, что в первых двух играх на нашей главной арене Уэльс встречался со Швейцарией (1:1) и Турцией (2:0).

Перед последним туром и швейцарцы и турки оказались в незавидном положении. И если победа сборной Швейцарии в сегодняшнем матче может принести ей путевку в плей-офф хотя бы с 3-го места, то Турция, даже обыграв сегодня соотечественников президента ФИФА Джанни Инфантино, который, кстати, будет присутствовать на игре, весьма вероятно, окажется за бортом Евро.

Напомним турнирное положение в группе «А»:

1.Италия – 6 очков, разница мячей 6-0 (2 матча)

2.Уэльс – 4, 3-1 (2)

3.Швейцария – 1, 1-4 (2)

4.Турция – 0, 0-5 (2).

Италия и Уэльс будут играть в параллельном матче в Риме. Обе команды устроит ничья, чтобы сохранить текущие позиции и спокойно выйти в 1/8 финала.

В таком случае Швейцарии все равно нужно обязательно выигрывать и рассчитывать, что 4 очков хватит для выхода с 3-го места. Турции нужно побеждать желательно как можно крупнее и надеяться, что будут две группы, где сборные, занявшие 3-и места, наберут 2 очка. Или 3, но с разницей мячей хуже, чем у них.