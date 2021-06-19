Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19

Использование ингалятора от астмы может значительно сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.

Исследование показало, что будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с коронавирусной инфекцией.

Ученые из Оксфордского университета заявили, что ингалятор помогает сократить время выздоровления пациента с COVID-19 в среднем на три дня.

"Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости", — сообщила парламентский заместитель министра Джо Черчилль.

Британские врачи планируют использовать это лекарство индивидуально для каждого отдельного случая. Специалисты также отметили, что будесонид можно использовать для борьбы с коронавирусом и в домашних условиях.

Профессор Ричард Хоббс, один из участников исследования, назвал это открытие "важной вехой для пандемии".