Блок Саргсяна заявил о массовых нарушениях на выборах в Армении

Оппозиционный блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна считает, что на внеочередных парламентских выборах выявлены массовые нарушения, организованные сторонниками и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении политической силы, передает ТАСС.

"Блок "Честь имею" заявляет, что, особенно в течение последних 48 часов, временные власти ведут позорное преследование ведущих политических сил, а именно в отношении кандидатов и сторонников блока. Имели место незаконные обыски и аресты, большинство из которых уже отменены судами", - отмечается в заявлении.

Оппозиционный блок также добавляет, что, по состоянию на 15:45, они продолжают получать многочисленные сообщения из региональных избирательных участков по поводу давления со стороны местных властей.

Ранее в воскресенье штаб блока "Армения" бывшего президента Роберат Кочаряна также заявил, что в ночь накануне парламентских выборов по всему Еревану были распространены листовки, содержащие оскорбления в адрес лидера блока. Полиция начала расследование для выявления виновных.