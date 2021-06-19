Белый дом: решение по ядерной сделке будет принимать Хаменеи

Вашингтон исходит из того, что в Иране решения, касающиеся сделки по атому, принимает духовный лидер и руководитель этой страны Али Хаменеи, а не президент. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Комментируя итоги президентских выборов в Иране, он отметил: "В конечном счете решение о том, вернется ли Иран к ядерной сделке, вернется ли к обязательствам, согласно международному праву, примет не президент, а верховный лидер Ирана. Этот человек по итогам выборов не сменился".