Депутат Госдумы Виктор Володацкий: В Армении могут начаться столкновения

«Мы ожидаем, что эти выборы в Армении станут какой-то точкой по консолидации гражданского общества, поскольку раскол в армянском обществе чреват последствиями для страны». Об этом заявил глава миссии наблюдателей от Государственной Думы России Виктор Водолацкий, сообщает Sputnik Армения.

Водолацкий считает, что если одна из сторон не примет результаты ЦИК, снова начнутся противостояния и столкновения. А в таких ситуациях страдает национальная безопасность.

Глава миссии наблюдателей выразил надежду, что у той стороны, которая проиграет выборы, здравый смысл все же восторжествует и она не позволит людям выйти на улицы. Он уверен, что независимо от того, какая эта будет сторона, нужно сесть за стол переговоров и найти решения, которые пойдут на пользу жителям Армении.