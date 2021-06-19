Генерал Аршавир Гарамян: «В Ереване ожидается уличная борьба»
Прокочаряновский отставной генерал Аршавир Гарамян уже говорит о жестокой уличной борьбе, пишут армянские СМИ.
«Вне зависимости от результатов, после окончания выборов ожидается жестокая уличная борьба. Победит тот, кто прямо с этого момента займет доминирующую позицию. Властная партия уже несколько дней назад сделала правильный ход, обратилась в мэрию и заранее заняла Площадь Республики. Ответ за оппозицией, которая тормозит», - написал Гарамян в Facebook.