Как сообщает "Грапарак" со ссылкой на глав избирательных участков, в Тавушской области и Масиском районе с большим отрывом лидирует блок Роберта Кочаряна "Армения".

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По предварительным данным, в парламентских выборах в Армении приняли участие 49,4% избирателей. В голосовании приняли участие 1 миллион 281 тысяча 174 избирателя. Об этом сообщил председатель ЦИК Тигран Мукучян в Информационном центре Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что в досрочных парламентских выборах, состоявшихся в декабре 2018 года, приняли участие 48,63% избирателей (1 миллион 260 тысяч 840 избирателей).

В выборах в Ереване приняли участие 51,55% (442 846 избирателей), во втором городе Армении - Гюмри - 38,42% (46 912), в третьем - Ванадзоре - 47,55% (44 554).

Между тем, согласно сообщениям провластных СМИ, по результатам заказанного властью Exit-poll-а, на19:00 - блок Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 50.2%, блок Кочаряна 15.7%, блок "Честь имею"- 8.4%, а ППА-6.4%.