Аварийное отключение электричества на АЭС "Бушер" в Иране

Аварийное отключение электричества произошло на АЭС "Бушер" на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.

По данным телеканала, работа АЭС прекратилась три дня назад, что привело к недостатку в выработке электроэнергии в размере 1000 мегаватт. Для устранения технической неисправности потребуется несколько дней, на это время работа АЭС будет приостановлена.

Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Посольство России в Иране 29 апреля 2020 года последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в Иран.