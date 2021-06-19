Шенол Гюнеш журналистам в Баку: «Я отчитаюсь об этой неудаче, но не вам, а руководству»

«Мы расстроены, потому что хотели выйти из группы, - говорит Шенол Гюнеш. - Думали, что способны на это. Была возможность показать хороший футбол. Но не получилось. Не использовали ее. Сегодня мы выглядели получше по сравнению с матчем с Уэльсом. Создавали моменты, но не забили. А соперник использовал первую же атаку. Затем мы вновь пошли вперед и снова пропустили.

У Швейцарии хорошая команда. Но я расстроен и сегодняшним матчем, и игрой с Уэльсом. Это был большой экзамен для наших игроков. Конечно, хотели как минимум выйти в 1/8 финала. Но у нас молодые игроки, это костяк команды на следующие 10 лет.

Почему некоторые футболисты были слабы физически? Наш подготовительный сбор в Анталье начался 18 мая. Легионеры же приехали 24-25 мая. Их подготовить физически было сложно.

Мы сыграли в матче открытия против Италии. Ожидания были большие, но мы крупно проиграли. Потом пытались исправить ситуацию, но не смогли. Швейцарцы же взяли очко в первой игре и были спокойны.

Подам ли я в отставку? Я отчитаюсь о своей работе на Евро, но не вам, а руководству Федерации футбола Турции. Я принимаю свою ответственность за этот результат. Но будет ли это отставка или мы продолжим работу – посмотрим».