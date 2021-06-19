Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила на своей странице в Facebook видео, на котором ее дети – 8-летняя Марьяна и 7-летний Баграт исполнили армянскую националистическую песню "Зартнир, лао!" ("Проснись, сынок!").

В подписи к ролику Симоньян написала: "Сегодняшним выборам в Армении посвящается". Самое парадоксальное – Симоньян не только тиражирует фашистскую песню, в которой армян призывают к борьбе и убийству турок, а также восхваляют образ террориста-смертника, дашнака Арабо (Аракела Мхитаряна), но и в присущем армянам воспитании собственных детей в духе этнической неприязни культивирует расистскую пропаганду, призывая всех армянских детей к борьбе по этническому принципу. Судить надо Симоньян за фашизм!

Аракел Мхитарян в конце XIX века возглавлял террористические армянские отряды в Османской империи и совершал частые вооруженные набеги на мирные турецкие села.