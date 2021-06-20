126 предприятиям Азербайджана разрешили ввоз томатов в Россию

Продолжаются совместные мероприятия Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и других соответствующих структур по снятию ограничений на экспорт томатов и яблок из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, сообщили haqqin.az в пресс-службе агентства.

В рамках реализуемых совместных мероприятий с участием специалистов агентства и сотрудников Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) продолжаются совместные видеомониторинги на предприятиях по производству томатов, действующих на территории республики. При этом информация о оздоровительных мероприятиях, проводимых на предприятиях, и результаты проведенных исследований регулярно представляются российской стороне. Как логический результат проделанной работы, Россельхознадзор с 14 мая 2021 года разрешил еще 30 предприятиям-производителям томатов экспортировать помидоры в эту страну.

Так, всего на сегодняшний день соответствующим органом РФ выдано разрешение на вывоз продукции в Россию 126 азербайджанским предприятиям по производству томатов. В настоящее время экспортный потенциал предприятий, допущенных к вывозу томатов в Россию, составляет 288 414 тонн, что составляет 160,2% от объема томатов, которые были экспортированы в Россию в течение 2020 года.