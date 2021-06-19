На последнем предвыборном митинге лидер реваншистов Роберт Кочарян пригласил на сцену известную армянскую певицу, участницу Евровидения-2008 от Армении Сирушо. В девичестве Сируш Арутюнян, а после замужества Кочарян – известная певица вышла замуж за сына экс-президента Армении.

Песня, исполненная Сирушо, привела в исступленное состояние реваншистскую аудиторию. И вызвала бурные аплодисменты сторонников лидера предвыборного блока «Армения». Улыбался и сам Кочарян. Что же спела для сторонников армянского лидера известная певица? Песню «Налей вина!». Вы только вчитайтесь в слова, олицетворяющие весь феерический-террористический дух Кочаряна и членов его семьи. И, конечно же, многочисленных сторонников, подпевавших Сирушо, навеивая жуткие ассоциации с Хатынской трагедией или Ходжалинским геноцидом. Какой-то гимн и марш кроважадных убийц. Вы только вчитайтесь в этот жуткий текст с запахом и вкусом крови… Которому аплодировала толпа Кочаряна.