Невестка Кочаряна: Налей вино, турка-Пашу в лоб пристрелили видео

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На последнем предвыборном митинге лидер реваншистов Роберт Кочарян пригласил на сцену известную армянскую певицу, участницу Евровидения-2008 от Армении Сирушо. В девичестве Сируш Арутюнян, а после замужества Кочарян – известная певица вышла замуж за сына экс-президента Армении.

Песня, исполненная Сирушо, привела в исступленное состояние реваншистскую аудиторию. И вызвала бурные аплодисменты сторонников лидера предвыборного блока «Армения». Улыбался и сам Кочарян. Что же спела для сторонников армянского лидера известная певица? Песню «Налей вина!». Вы только вчитайтесь в слова, олицетворяющие весь феерический-террористический дух Кочаряна и членов его семьи. И, конечно же, многочисленных сторонников, подпевавших Сирушо, навеивая жуткие ассоциации с Хатынской трагедией или Ходжалинским геноцидом. Какой-то гимн и марш кроважадных убийц. Вы только вчитайтесь в этот жуткий текст с запахом и вкусом крови… Которому аплодировала толпа Кочаряна.

Налей вина!

Трагедией армян был мир потрясен,

И свергнут проклятый турецкий престол,

Я о смерти Талаата тебе расскажу.

Лей вино, мой друг, лей вино,

За здравье пьющих вино!

В Берлин Талаат-собака сбежал,

Но его и там настиг Тейлерян,

Пулей в лоб он на землю пса уложил!

Лей вино, мой друг, лей вино,

За здравье пьющих вино!

Талаата-собаку закопали в яме,

Сообщили новость талаатовской маме,

Пусть здравствует наш смельчак-доброволец!

Речь идет о теракте в Берлине, убийстве экс-премьер-министра Османского государства Талат-паши. Исполняют песни об убийстве, крови и могиле… Возникает чувство омерзения после просмотров видеовыступлений, посвященных выборам в Армении. Устрашающее выступление детей Маргариты Симоньян, поющих песню о террористе Арабо, чудовищное выступление невестки Кочаряна о другом террористе – Тейляряне… Всюду запах крови и призывы к убийствам. В Армении снова наступает фашизм!