Невестка Кочаряна: Налей вино, турка-Пашу в лоб пристрелили видео
На последнем предвыборном митинге лидер реваншистов Роберт Кочарян пригласил на сцену известную армянскую певицу, участницу Евровидения-2008 от Армении Сирушо. В девичестве Сируш Арутюнян, а после замужества Кочарян – известная певица вышла замуж за сына экс-президента Армении.
Песня, исполненная Сирушо, привела в исступленное состояние реваншистскую аудиторию. И вызвала бурные аплодисменты сторонников лидера предвыборного блока «Армения». Улыбался и сам Кочарян. Что же спела для сторонников армянского лидера известная певица? Песню «Налей вина!». Вы только вчитайтесь в слова, олицетворяющие весь феерический-террористический дух Кочаряна и членов его семьи. И, конечно же, многочисленных сторонников, подпевавших Сирушо, навеивая жуткие ассоциации с Хатынской трагедией или Ходжалинским геноцидом. Какой-то гимн и марш кроважадных убийц. Вы только вчитайтесь в этот жуткий текст с запахом и вкусом крови… Которому аплодировала толпа Кочаряна.
Налей вина!
Трагедией армян был мир потрясен,
И свергнут проклятый турецкий престол,
Я о смерти Талаата тебе расскажу.
Лей вино, мой друг, лей вино,
За здравье пьющих вино!
В Берлин Талаат-собака сбежал,
Но его и там настиг Тейлерян,
Пулей в лоб он на землю пса уложил!
Лей вино, мой друг, лей вино,
За здравье пьющих вино!
Талаата-собаку закопали в яме,
Сообщили новость талаатовской маме,
Пусть здравствует наш смельчак-доброволец!
Речь идет о теракте в Берлине, убийстве экс-премьер-министра Османского государства Талат-паши. Исполняют песни об убийстве, крови и могиле… Возникает чувство омерзения после просмотров видеовыступлений, посвященных выборам в Армении. Устрашающее выступление детей Маргариты Симоньян, поющих песню о террористе Арабо, чудовищное выступление невестки Кочаряна о другом террористе – Тейляряне… Всюду запах крови и призывы к убийствам. В Армении снова наступает фашизм!