Прокуратура Армении о подкупе избирателей

Генеральная прокуратура Армении возбудила 6 уголовных дел о подкупе избирателей. Об этом заявил на брифинге в Центризбиркоме Армении замначальника отдела по контролю законности дел на досудебном производстве в Службе нацбезопасности Армении Эдгар Арсенян.

По итогам голосования (завершившегося в 20:00) прокуратура получила 319 сигналов по публикациям в СМИ и соцсетях, заявлениям от физических лиц, докладам от полицейских. По 150 заявлениям начали готовиться материалы, из них по 6 уже открыты уголовные дела, остальные 144 находятся на этапе подготовки.

Все 6 случаев касаются подкупа избирателей либо его посредничества, отметил Арсенян.