Сколько голосов нужно для победы на парламентских выборах в Армении? важное уточнение
Согласно последним данным, обнародованным ЦИК Армении после подсчета голосов с 22 процентов участков, партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна уверенно лидирует, набрав 59.49% голосов избирателей. На втором месте - блок «Армения» Роберта Кочаряна – 18.14%.
Согласно армянскому законодательству, партии достаточно набрать 54% мандатов, чтобы сформировать однородное правительство. Если победившая партия наберет меньше мандатов, значит, ей придется вступать в коалицию с другими силами. Если же коалицию не удастся сформировать в течение шести дней, то будет назначен второй тур, в котором 54% мандатов будет разыграно непосредственно между партиями Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна.