И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что его победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию. Об этом он сказал, выступая в штабе правящего "Гражданского договора".

"Народ Армении заговорил и принял свое решение, и содержание этого решения ясно. Оно было сформулировано в ходе предвыборной кампании. Произошло то, что ожидалось. Ожидалось что на этих выборах неизбежно победит гражданин"— заявил он.

Пашинян поблагодарил и выразил слова признательности гражданам Армении, которые, пройдя сквозь жестокие испытания, "вновь обрели друг друга".

По мнению Пашиняна, народ Армении за три года осуществил вторую революцию: на этот раз "стальную" вместо "бархатной". Он заверил, что все "договоренности с народом" будут выполнены.

И.о. премьера заявил также, что страница фальсификации выборов навсегда закрыта. Он также отметил высокий профессионализм полиции и СНБ в деле охраны правопорядка и общественной и государственной безопасности.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни начнет консультации со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления касательно консолидации политической жизни и общественного потенциала."Мы привлечем здоровые силы для решения стоящих перед страной проблем. Народ дал мне мандат для управления, но мы сделаем максимум, чтобы обсудить и сплотить вокруг мандата все здоровые общественные ресурсы", - добавил и.о. премьера.

Конечной целью является формирование национального единства и согласия. Пашинян также добавил, что в Армении будет установлена диктатура права и закона.

Что касается дальнейшей расстановки сил в парламенте, то Пашинян отметил, что "Гражданский договор" будет иметь бесспорное большинство в Нацсобрании. Какой конкретный процент будет иметь, станет ясно завтра утром. Но это убедительное большинство, как убедителен и мандат, данный народом.