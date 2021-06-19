Блок "Айастан" ("Армения"), возглавляемый Робертом Кочаряном, распространил заявление, в котором говорится, что они пока не собираются признавать итоги внеочередных парламентских выборов, пишут армянские СМИ.

В блоке считают результаты голосования спорными и не внушающими доверия. Эти данные, с их точки зрения, противоречат тем процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние 8 месяцев.

"Многолюдные митинги оппозиционных сил и очевидные малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях. Серьезнейшим основанием для нехватки доверия служат сотни сигналов с избирательных участков, свидетельствующих об организованных и спланированных фальсификациях", - отмечается в заявлении.

Блок "Армения" ставит задачу по тщательному изучению предполагаемых и зафиксированных нарушений. И пока все эти вопросы не нашли исчерпывающих ответов, блок не будет признавать итоги голосования.