В США заявления Ким Чен Ына назвали «интересным сигналом»

США ожидают новых предложений от Пхеньяна после заявлений лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан телеканалу ABC News.

Салливан назвал заявления лидера КНДР «интересным сигналом», добавив, что власти США «посмотрят, последуют ли за этим какие-либо более прямые сообщения о потенциальном пути вперед», передает «Росбалт».

На прошлой неделе Ким Чен Ын во время пленума ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что северокорейцам нужно готовиться «как к диалогу, так и к конфронтации» с США.