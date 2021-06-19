В Индии обнаружили новую мутацию COVID-19

Новый вариант штамма коронавируса обнаружен в четырех районах штата Махараштра в центральной части Индии, сообщает The Hindustan Times. Эта мутация получила название «дельта плюс» (delta+). Минздрав пока не относит ее к категории мутаций, вызывающих озабоченность.

Всего известно о примерно 20 случаях заражения штаммом delta+. Минздрав Индии заявил, что вариант delta+ в настоящее время вызывает интерес исследователей, но пока не квалифицируется как «вызывающий опасения», пишет «Коммерсант».

Правительство штата сообщило, что образцы отправлены на секвенирование генома, после исследования можно будет понять, является ли новый вариант доминирующим или рассеянным. Коронавирус в Индии обнаружен у 29,8 млн человек, более 386 тыс. больных умерло.

По данным ВОЗ, первый обнаруженный в Индии штамм COVID-19 (delta) становится доминантным по всему миру.