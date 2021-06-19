США пригрозили Китаю изоляцией

Китай окажется в изоляции, если не позволит приехать международным экспертам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса. Как передает РИА Новости, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Дипломатическая подготовительная работа - сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай - это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда он (коронавирус - ред.) взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества», - заявил Салливан в интервью телеканалу Fox News.

ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятной». В документе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез «от возможных до вероятных». Миссия ВОЗ также назвала «возможной» версию, связанную с охлажденными продуктами.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.