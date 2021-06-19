Пашинян позвал своих сторонников на митинг

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, который заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах 20 июня, призвал своих сторонников собраться на центральной площади Еревана вечером в понедельник.

«Как мы и договаривались, 21 июня в 20:00 мы встречаемся на площади Республики, чтобы провести торжественную церемонию-митинг по вручению Стального мандата новоизбранному премьер-министру», - написал Пашинян у себя на странице в Facebook.