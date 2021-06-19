В Сабирабаде 17-летнюю девушку ударили ножом на выпускном вечере видео
В Сабирабаде девушка-выпускница получила ножевое ранение. Как сообщает АПА, инцидент произошел на вечере, организованном выпускниками средней школы №5 в одном из ресторанов района.
Житель Сабирабада Гасымлы Субхан Эльданиз оглу, 2002 года рождения, явившись на банкет, ударил ножом в спину жительницу Сабирабада Насирзаде Нигяр Анар гызы, 2004 года рождения. Выпускница была срочно доставлена в Ширванскую городскую больницу и прооперирована.
Проводится расследование. Принимаются меры по задержанию Гасымлы.