Пашинян может самостоятельно сформировать правительство

Избирательный кодекс Армении позволяет партии "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, набравшей свыше 50% голосов на внеочередных парламентских выборах, самостоятельно сформировать правительство, пишет РИА Новости.

Согласно Конституции Армении, Избирательным кодексом гарантируется формирование в парламенте по итогам выборов стабильного парламентского большинства - 54% мест в законодательном органе.

В самом кодексе приводятся механизмы обеспечения такого большинства. В частности, если одна из партий получила большинство от общего числа мандатов, однако меньше 54 процентов, то эта партия получает такое минимальное число дополнительных мандатов. В результате число мандатов этой партии в процентном выражении должно составить не менее 54 процентов.

Партия "Гражданский договор" Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает на парламентских выборах с 53,92% по итогам подсчета голосов со всех участков, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%