Атомная электростанция «Бушер» временно прекратила работу и отключена от иранских электросетей из-за технического сбоя. Об этом сообщает в понедельник Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«В связи с техническим сбоем на АЭС «Бушер» и после уведомления министерства энергетики эта станция временно прекратила работу и была отключена от электросетей», - цитирует ТАСС сообщение организации.

Пресс-служба ОАЭИ уточняет, что «после устранения технической проблемы в течение нескольких дней электростанция будет снова подключена к электросетям».

В воскресенье госкомпания «Таванир» сообщила, что на территории Ирана в ближайшие дни возможны перебои электричества в связи с высокой температурой и ремонтными работами на АЭС «Бушер».