Наркоторговец из Лянкярана погорел на краже кабеля
Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия против наркодилера. Об этом haqqin.az сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан житель города, ранее судимый Н.Мамедов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
В ходе досмотра у него был обнаружен и изъят героин. Также было установлено, что Н.Мамедов в разное время на территории города украл кабель на 1 200 манатов.
Ведется расследование.