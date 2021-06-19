«Летающий дворец» Каддафи вернули Ливии

Бывший борт номер один Ливии - самолет убитого в 2011 году ливийского руководителя Муаммара Каддафи - возвращен в страну спустя 10 лет. Как сообщил в понедельник телеканал Al-Hadath, Airbus A340 совершил в воскресенье посадку в международном аэропорту Митига.

Все эти годы он находился во Франции, передает ТАСС. Борт бывшего главы государства встречал лично премьер-министр Абдель Хамид Дбейба. Как заявил журналистам председатель Правительства национального единства, «Ливия вернула из Франции самолет, где он находился по финансовым и техническим соображениям, после завершения техобслуживания и выплаты всех причитающихся сумм».

По словам Дбейбы, возвращение самого известного в Ливии самолета, который в свое время называли «летающим дворцом», «является важным позитивным шагом для страны и ее благосостояния».

Самолет передан в ведение недавно созданного Президентского авиационного управления.