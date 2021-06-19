«Азерэнержи» завершило ремонт электростанции в Шувелане фото, видео
Проведен капитальный ремонт с заменой ротора газовой турбины 400-мегаваттной электростанции «Шимал-1» в бакинском поселке Шувелан, сданной в эксплуатацию 20 лет назад. После замены ротора весом 100 тонн старый ротор будет отправлен на ремонт для модификации. Кроме того, проведены работы по замене насосов и поворотных решеток в береговой насосной станции, обновлению внутреннего изоляционного покрытия котлов и другие работы.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азерэнержи», в ходе капитального ремонта проведена серьезная модернизация системы освещения станции. В течение 20 лет на электростанции «Шимал-1» система воздействия генератора была одноканальной, что приводило к низкой надежности работы станции. В ходе капитального ремонта система была заменена 2-канальным устройством нового поколения с функцией стабилизации. Это не только сохранило стабильность системы, но и повысило ее устойчивость. После этого при отключении одного канала автоматически запустится второй канал. В результате проведенных работ на электростанции «Шимал-1» восстановлена «потерянная» мощность в 20 мегаватт.
ОАО «Азерэнержи» после электростанции «Шимал-1» в соответствии с часами работы провело инспекцию камер сгорания электростанции «Шимал-2». Таким образом, электростанция «Шимал» с общей установленной мощностью 800 мегаватт приведена в оптимальное состояние.