Ара Зограбян: Непонятно, как партия Пашиняна набрала 680 тысяч голосов

«Непонятно, как партия «Гражданский договор» набрала 680 000 голосов». Об этом на своей странице в Facebook написал представитель партии «Зартонк» Ара Зограбян.

«Понятно, что национально-христианская партия «Зартонк» недавно сформированная единица с очень ограниченными ресурсами, шансы были невелики в этой напряженной гонке, но неясно, как партия «Гражданский договор» набрала 680 000 голосов.

Получается, что «народ» выбрал ругань, агрессию, вражду и поражение. Национальная система ценностей, национальное достоинство, безопасность Родины не нашли места в сердце «народа». Естественно, что у нас будут последствия этого выбора. В 2018 году выборы принесли войну и поражение в 2020-м, а в 2021 году этот выбор принесет нам унижение и потери», - цитирует «Новости Армении» Зограбяна.