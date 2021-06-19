Наблюдательная миссия СНГ признала победу Пашиняна

Парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, сказал на пресс-конференции заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ, руководитель наблюдательной миссии СНГ в Армении Ильхом Нематов.

"Процедура голосования проходила в соответствии с требованиями Избирательного кодекса. Наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов. Избирательные комиссии всех уровней при содействии органов власти обеспечивали проведение выборов на высоком уровне", - сказал Нематов.