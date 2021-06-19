Глава МИД Казахстана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июня принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, сообщает официальный сайт главы государства.