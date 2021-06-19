Продлен срок ареста Закира Султанова
В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшему начальнику Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закиру Султанову.
Согласно решению, срок ареста бывшего должностного лица продлен на 3 месяца.
Напомним, Закир Султанов был задержан по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на защиту и реконструкцию культурных и исторических памятников.